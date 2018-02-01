Олимпийский чемпион Ягр в 45 лет завершил выступления в НХЛ

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Второй бомбардир в истории НХЛ 45-летний чех Яромир Ягр проведет остаток сезона в составе чешского “Кладно”, информирует УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

45-летний Ягр набрал 7 (1 + 6) очков в составе “Флэймз” в нынешнем сезоне, однако пропустил 27 матчей из-за травмы нижней части тела.

“Я бы хотел поблагодарить (генерального менеджера) Брэда Треливинга и” Калгари “за бесценную возможность быть частью команды и продолжать мою карьеру в НХЛ. Хотя я очень расстроен, что по разным причинам все сложилось не так, как я рассчитывал, я очень благодарен „Флэймз“, фанатам клуба и город за гостеприимство. Я рассчитываю продолжить сезон в Кладно”, — подчеркнул новичок" Кладно“.

В общем Ягр сыграл 1733 матча в НХЛ и 29 декабря Ягр вышел на третье место по количеству сыгранных в НХЛ матчей, опередив Рона Фрэнсиса (1731). Он отстает на 34 игры от Горди Хоу (1767) и Марка Мессье (1756).

Стоит отметить, что Ягр вошел в число 100 лучших игроков в истории НХЛ. Он второй в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги (1921) позади Уэйна Гретцки (2857), третий по количеству голов вслед за Гретцки (894) и Хоу (801), а также пятый по количеству передач. Ягр также лучший в истории показатель по количеству победных голов (135).

Добавим также, хоккеист выиграл два Кубка Стэнли (1991, 1992) в составе “Питтсбурга”, который выбрал его под общим пятым номером на драфте 1990 года. Получил “золото” Олимпиады в Нагано (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).