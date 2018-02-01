Полузащитник "Динамо" о Лиге Европы: небольшое преимущество будет в "АЕК"

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Полузащитник киевского “Динамо” Виталий Буяльский дал оценку сопернику команды по 1/16 финала Лиги Европы — греческому “АЕК”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Команда № 1”.

“Мы еще особо не разбирали греческую команду, но знаю, что у нее хорошая атака, быстрые футболисты, которые стараются всегда быть с мячом, поэтому” Динамо “ждет не только интересное противостояние, но и очень сложная”, — начал хавбек.

Также Буяльский ответил на вопрос кто же из клубов является фаворитом в паре.

“Думаю, небольшое преимущество будет у греков, так как их чемпионат в разгаре, они работают в обычном режиме, а мы подойдем к играм только с запасом изнурительных тренировок и товарищеских матчей”, — подчеркнул украинский футболист.

Добавим, что первая встреча команд пройдет 15 февраля в 22:05 на домашнем стадионе греков.