Новости: Экономика
Четверг, 1 февраля 2018, 05:58 • Самуил Проскуряков
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,84 грн/долл
КИЕВ. 1 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,84 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 февраля установлены на таком уровне:
27,843493 грн за доллар;
34,684639 грн за евро;
0,495580 грн за российский рубль;
39,454714 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 31 января, курс всех валют уменьшился.
Источник: УНН
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