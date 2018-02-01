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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 1 февраля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 1 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1204.073949;

Серебро - 15.424094;

Платина - 898.769752;

Палладий - 969.489684.

По сравнению с 31 января, стоимость всех металлов - уменьшилась.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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