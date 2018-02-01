Клуб Гладыря получил тринадцатую подряд победу в Лиге чемпионов ФИБА

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Французский “Монако” баскетболиста сборной Украины Сергея Гладыря победило дома в рамках матча 13-го тура группового раунда Лиги чемпионов ФИБА, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

Поединок 13-го тура группы А против испанской “Мурсии” закончился со счетом 83:75.

Свингмен сборной Украины вышел в стартовом составе “монегасков” и сыграл 19:13 минуты. Статистика спортсмена составляет 10 очков (3/6 двухочковые, 1/4 трехочковые, 2/2 штрафные), 7 подборов, 1 перехват при 4 фолах. Рейтинг эффективности составил “+13”.

Таким образом, “Монако” получило уже 13-ю победу подряд и не проиграли ни одной встречи в турнире.

Добавим, что экс-баскетболист “Днепра”, игрок юниорской сборной Украины Исуф Санон провел 15:35 минуты в составе словенской “Олимпии” в ре против греческого “АЕК” (71:80). Украинец получил 2 очка и по 1 перехват, передачи, подбора и блок-шота.