За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое получили боевые травмы

КИЕВ. 1 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 5 раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще двое — получили боевые травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают осуществлять огневые провокации в отношении украинских военных из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

“На Луганском направлении враг, по темное время суток, несколько раз с 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по нашим позициям в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия — провоцировал украинских защитников у Станицы Луганской. Кроме того, подвергая опасности гражданское население, российско-оккупационные войска коварно обстреляли окрестности Крымского. Три мины калибра 120-мм разорвались на участке местности в пределах этого прифронтового села. По предварительной информации — пострадавших среди мирного населения нет. На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты в пригороде Авдеевки. На Приазовье, из стрелкового оружия, противник нарушал перемирие вблизи Павлополь”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В общем, от начала суток, зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны сепаратистов.

К сожалению, вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще двое получили боевые травмы.

Как ранее сообщал УНН, в среду Трехсторонняя контактная группа по Донбасса провела очередное заседание в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook.