Теннисистка Козлова пробилась в четвертьфинал турнира в Тайване

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова вышла в 1/4 финала турнира WTA International с призовым фондом 250 тыс. долл. “Taiwan Open”, который проходит в Тайване, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче второго круга уроженка Николаева за 2:00 3 минуты сломила сопротивление представительницы Китая Ин-Ин Дуань - 3:6, 6:2, 7:6 (4). На счету Украинские 7 эйсов и 1 двойная ошибка.

Стоит отметить, что за выход в полуфинал Козлова поспорит с пятой ракеткой турнира Юлией Путинцева из Казахстана.

Заметим, что на старте турнира уроженка Николаева обыграла вторую сеяную Чжан Шуай. Первая сеяная Шуай Пен также вылетела в первом круге соревнований, как и 3-я сеяная Стосур.