Куба выразила протест из-за инициативы США по продвижению свободного интернета

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Кубинское правительство вручил ноту протеста в связи с инициативой по продвижению на острове свободного интернета поверенному в делах США Лоуренсу Гамбинеру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

В конце января Госдеп сообщил, что США создают группу для продвижения “свободного и нерегулируемого потока информации” на Кубе, первая встреча которой состоится 7 февраля в Вашингтоне. Эта рабочая группа намерена изучить “технологические вызовы и возможности для расширения доступа к интернету и свободным СМИ на Кубе”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Редактор интернет-издания Гужва попросил политического убежища в Австрии

Как отмечает кубинский МИД в своем коммюнике, данная инициатива означает намерение властей США грубо нарушить кубинский суверенитет в части, касающейся регулирования потоков информации. “Мы отвергаем эту попытку манипулировать интернетом, чтобы реализовывать незаконные программы в области политики и подрывной деятельности”, — отмечает ведомство.

“Куба продолжит регулировать информационные потоки, так как это ее суверенное право, и такая практика присутствует во всех странах, включая США”, — подчеркнул кубинский МИД.

Напомним, Алжир и Куба подписали межправительственное нефтяное соглашение. Как сообщил во вторник кубинское агентство Prensa Latina, Алжир обязался поставлять нефть на остров в ближайшие три года — с 2019 по 2021 год.