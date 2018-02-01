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Предприятия задолжали "Укртрансгаза" более 20 млрд грн

Предприятия задолжали "Укртрансгаза" более 20 млрд грн

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В 2017 году задолженность предприятий перед “Укртрансгазом” за предоставление услуг балансировки увеличилась на 13 млрд грн и составляет 20,1 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“По состоянию на 31 декабря 2017 года суммарная задолженность клиентов перед ”Укртрансгазом“ за предоставленные услуги балансирования объемов природного газа достигла 20,1 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года суммарная задолженность увеличилась на 13 млрд грн. Среди крупнейших должников — ОАО „Харьковгоргаз“ — 2,74 млрд грн и ОАО „Донецкоблгаз“ с 2,38 млрд грн долга”, - говорится в сообщении.

В компании обратили внимание на то, 16,67 млрд грн (82%) в структуре общего долга накоплено на сетях операторов газораспределительных систем из-за несанкционированного отбора на производственно-технологические нужды этих операторов и предприятий, производящих тепловую энергию.

Напомним, промышленные потребители уменьшили долги перед “Нафтогазом” на 2,4%.

Источник: УНН
Теги: Укртрансгаз, долги, услуги, баланс
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