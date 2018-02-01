В ФАО прогнозируют рекордный за последние 16 лет уровень запасов зерна

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Текущий маркетинговый сезон (2017/18) завершится рекордным уровнем мировых запасов пшеницы и кукурузы, поскольку сборы урожая будут выше, чем прогнозировалось ранее. Об этом говорится в новом прогнозе ФАО “Предложение зерновых и спрос на зерновые”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО).

“Глобальные рынки всех крупных зерновых остаются хорошо сбалансированными и поддерживаемыми рекордными уровнями запасов. Ожидается, что соотношение запасов к потреблению достигнет самого высокого уровня за последние 16 лет”, — сообщили в ФАО.

Так, по информации ФАО, мировое производство зерновых в 2017 году составляет 2 640 млн. тонн, что на 1,3% выше, чем в 2016 году, и является новым мировым рекордом.

“Прогноз был увеличен на 13,5 млн. тонн с декабря, причем показатель по производству фуражного зерна вырос главным образом за счет увеличения производства кукурузы в Китае, Мексике и Европейском союзе”, — добавили в ФАО.

Вырос также прогноз организации по производству пшеницы в 2017 году в связи с ожиданиями хороших урожаев в Канаде и Российской Федерации, а также по рису после перечета объемов производства в Китае.

Прогнозируемое потребление зерновых в сезоне 2017/18 года также было пересмотрено в сторону увеличения: теперь оно выросло на 1,4% с уровня 2016/17 года. Пересмотр в сторону увеличения отражает заметный скачок в спросе на фуражное зерно. Спрос на него в качестве корма для животных по прогнозам достигнет рекордно высокого уровня на фоне значительного роста, ожидаемого в Бразилии, Китае, ЕС и Мексике.

“Поскольку рост предложения зерновых будет опережать рост спроса на них, запасы вырастут по сравнению с и без того высокими уровнями на момент открытия сезона, что обеспечит комфортное соотношение мировых запасов к потреблению в размере 27,7% — самое высокое значение этого показателя начиная с 2001/02 года”, — уточнили в ФАО.

При этом ожидается, что объемы международной торговли сократятся незначительно по всем основным зерновым культурам, кроме кукурузы.

Напомним, урожай зерна в Украине по итогам 2017 года составил 61,3 млн тонн, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году, но без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО.