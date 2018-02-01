МИД Украины выразил протест на решение суда в отношении Гриба

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест на решение суда о содержании под стражей гражданина Украины Павла Гриба. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

"Выражаем протест на решение российского суда над похищенным П.Грибом. Будем усиливать давление на РФ для освобождения Павла", - написала М.Беца.

Также МИД призывает Российскую Федерацию предоставить доступ украинских врачей к П.Гриба.

"Учитывая тяжелое состояние здоровья П.Гриба, в который раз требуем от РФ предоставить доступ украинских врачей к Грибу", - отметила М.Беца.

Напомним, ранее сообщалось, что Краснодарский суд Российской Федерации с нарушением сроков рассмотрел апелляцию на продлении меры пресечения в виде содержания Гриба под стражей.