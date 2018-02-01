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В Харькове четырех школьников госпитализировали с отравлением

В Харькове четырех школьников госпитализировали с отравлением

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Харькове эпидемиологи зафиксировали в одной из школ города случай группового инфекционного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба лабораторного центра Министерства здравоохранения, передает УНН.

По информации ведомства, 31 января специалисты обнаружили в учащихся школы № 38 четыре случая инфекционных заболеваний. Предварительный диагноз - диарея и гастроэнтерит. В тот же день подростки были госпитализированы в областную детскую инфекционную больницу.

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"К нам поступило 4 детей, 1-9 класс. Сейчас ждем результатов анализов. Предварительно - у детей кишечная инфекция. Что именно стало причиной отравления - выясняет санстанция. Известно, что дети ели как заводскую пищу, так и питались в буфете", - рассказал УНН главный врач Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

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По словам главного врача, сейчас все дети чувствуют себя лучше и постепенно идут на поправку.

Источник: УНН
Теги: Харьков, отравление, школа
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