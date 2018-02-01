Эксперты: в Украине наблюдается постоянный рост количества сделок с жилой недвижимостью

КИЕВ. 1 февраля. УНН. С 2014 года наблюдается тенденция к постоянному увеличению количества сделок с жилой недвижимостью. Об этом говорится в аналитическом отчете NAI Ukraine, сообщает УНН.

С 2014 года наблюдается тенденция к постоянному увеличению количества сделок с жилой недвижимостью, так, количество транзакций в Киеве в 2016 году стало рекордным за всю историю независимости Украины. Суммарный рост количества сделок в Киеве и области составил 18%.

Также сообщается, что по итогам 2017 года сохранилась тенденция к увеличению объема ввода жилых зданий в эксплуатацию в Киеве и Киевской области. Активнее всего застраивались Голосеевский, Соломенский и Дарницкий районы, в области наибольшая активность наблюдается в г. Ирпень.

На конец 2017 года сохраняется тенденция превышения предложения над спросом и покупательской активностью, что усиливает конкуренцию на рынке. В силу увеличения конкуренции на рынке в 2017 году застройщики все больше внимания уделяют неценовым факторам формирования спроса, среди которых: улучшенная инфраструктура и энергоеффективность жилья.

Напомним, по мнению экспертов на рынке первичной недвижимости сейчас довольно суровая конкуренция, что связано со значительным количеством предложений. Однако, эксперты по недвижимости советуют тщательно подходить к подбору застройщика, у которого инвестор планирует покупать жилье. В первую очередь следует обратить внимание на репутацию застройщика — были ли у него уже успешно реализованные проекты, как например у крупнейшего столичного застройщика “Киевгорстроя”, который только по итогам 2017 года ввел в эксплуатацию более 300 тис. квадратных метров. Также эксперты не советуют рисковать и покупать жилье по цене квадратного метра существенно ниже средней рыночной стоимости.