Стоимость изъятой техники с "ферм" криптовалют, средства которых направлялись в ОРДЛО, составляет 4 млн долларов

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Стоимость изъятой техники сотрудниками Генеральной прокуратуры и Службы безопасности в Киеве и Черкассах на "фермах" с "выращивания" криптовалюта, средства которых направлялись в ОРДЛО для закупки вооружения и боеприпасов, составляет предварительно 4 млн долл. США. Об этом рассказал на брифинге заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"По предварительным оценкам специалистов в ИТ-сфере, а также специалистов СБУ и Института судебных экспертиз, стоимость техники, которую сегодня изъяли, составляет около 4 млн долл. США", - сказал Матиос.

Главный военный прокурор также рассказал, что изъятую технику передадут в Специальный института судебных экспертиз СБУ для проведения экспертизы, в том числе, о возможности ее двойного назначения. Поскольку, уточнил он, есть легальные фермы с "выращивания" криптовалют, а есть и те, которые могут использоваться в двойном режиме.

"После чего будет принято решение по результатам экспертизы о передаче этих массивов компьютерной и технической аппаратуры и средств в Национальное агентство по управлению активами и изъятым имуществом", - рассказал Матиос.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины пресекли деятельность "ферм" по производству криптовалюта в Киеве, Киевской области и Черкассах, средства из которых направлялись в "ЛНР / ДНР" для закупки вооружения и экипировки.