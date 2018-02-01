Регистрация | Вход |
USD: 27,84 -0,1653  EUR: 34,68 -0,1051 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 01 февраля 2018 19:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс на должность главы ГПЗКУ не состоялся - МЭРТ
Конкурс на должность главы ГПЗКУ не состоялся - МЭРТ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Свитолина примет участие в выставочном турнире с сестрами Уильямс

Свитолина примет участие в выставочном турнире с сестрами Уильямс

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала одной из участниц будущего показательного турнира в США - "Tie Break Tens", сообщает УНН со ссылкой на Twitter турнира.

"С нетерпением жду своего дебюта на "Tie Break Tens" 5 марта в "Мэдисон Сквер Гарден", - говорится в Twitter нашей теннисистки.

Участницы турнира будут проводить между собой короткие матчи, которые будут состоять из тайбрейке (до 10).

Примечательно, что победительница будет награждена всем призовым фондом в 250 000 долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина вернулась на третье место в рейтинге WTA

Стоит отметить, что среди участников соревнований будут сестры Серена и Винус Уильямс и француженка Марион Бартоли.

Добавим, что всего в соревнованиях за победу поборятся восемь спортсменок.

Источник: УНН
Теги: тенис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.