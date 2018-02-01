Свитолина примет участие в выставочном турнире с сестрами Уильямс
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала одной из участниц будущего показательного турнира в США - "Tie Break Tens", сообщает УНН со ссылкой на Twitter турнира.
"С нетерпением жду своего дебюта на "Tie Break Tens" 5 марта в "Мэдисон Сквер Гарден", - говорится в Twitter нашей теннисистки.
Участницы турнира будут проводить между собой короткие матчи, которые будут состоять из тайбрейке (до 10).
Примечательно, что победительница будет награждена всем призовым фондом в 250 000 долл.
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Стоит отметить, что среди участников соревнований будут сестры Серена и Винус Уильямс и француженка Марион Бартоли.
Добавим, что всего в соревнованиях за победу поборятся восемь спортсменок.