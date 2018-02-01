Правительственный комитет одобрил учредительные документы и устав Экспортно-кредитного агентства
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Правительственный комитет одобрил проекты учредительных документов Экспортно-кредитного агентства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
“1 февраля, правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности одобрил проекты учредительных документов Экспортно-кредитного агентства”, - говорится в сообщении министерства.
Планируется, что Агентство будет создано в форме публичного акционерного общества (ПАО).
Отмечается, что ответственным за выполнение действий, связанных с осуществлением частного размещения акций частного акционерного общества станет Минэкономразвития. Количество акции в первом выпуске составит 200 тысяч штук.
Уставный капитал Агентства составит 200 млн грн и будет обеспечиваться из средств государственного бюджета.
Кроме того, правительственный комитет одобрил также Устав ОАО “Экспортно-кредитное агентство”, Положение о наблюдательном совете, о правлении, о ревизионной комиссии Агентства, Порядок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность члена наблюдательного совета ЕКА.
В Минэкономразвития ожидают, что в феврале проекты учредительных документов ЭКА одобрит правительство, а в течение ближайших 4-х месяцев завершится и весь юридический процесс, связанный с созданием агентства.
“После этого уже начнется отбор соответствующих квалифицированных специалистов, которые будут помогать украинским экспортерам с кредитованием и страхованием”, — отметил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.
Экспортно-кредитное агентство будет осуществлять страхование, перестрахование и предоставление гарантий по договорам, обеспечивающих развитие экспорта. Оно также будет участвовать в выполнении программ частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам и предоставлять консультации экспортерам.
Напомним, 1 февраля Украина получила полноправное членство в Региональной конвенции о Пан-Евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.