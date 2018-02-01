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Четверг, 1 февраля 2018, 16:44 • Александр Сивачук
Украина отказалась от своей квоты на приобретение билетов на ЧМ-2018
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Федерация футбола Украины отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, которые будет происходить в Российской Федерации. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ФФУ, передает УНН.
"ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018", - отметили в федерации.
Кроме того, в ФФУ заявили, что не будут проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу, который пройдет в России 14 июня - 15 июля 2018, о чем было сообщено ФИФА 26 января.
Напомним, Украина ведет переговоры с футбольными федерациями относительно возможного бойкота ЧМ-2018.
Источник: УНН
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