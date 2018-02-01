Розенко прокомментировал польский закон с запретом "бандеровской идеологии"

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Несмотря на то, что различные политические силы пытаются постоянно отбросить в прошлое отношения Украины и Польши, в украинском-польской диалоге гораздо больше тем, которые объединяют, касающиеся настоящего и будущего двух государств. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу чиновника.

"Несмотря на то, что различные политические силы, которые есть с обеих сторон, пытаются постоянно отбросить отношения Украины и Польши куда-то в прошлое, чтобы власти двух стран только занимались историческими "разборками" на тему "кто начал первый и кто больше виноват", я убежден, что у нас в украинско-польской диалоге гораздо больше тем, которые объединяют, касающиеся настоящего и будущего двух государств - это и экономическое, и гуманитарное сотрудничество и социальные сфера и т.д.", - сказал он.

По словам П.Розенко, природа политических процессов и заявлений отдельных польских политиков относительно Украины вполне понятна.

"Мы прекрасно понимаем, что в период политической нестабильности, пертурбаций различные политические силы в Польше пытались использовать тему Украины для укрепления своих позиций в правительстве или получения электоральной поддержки части общества. Давайте не забывать, что, к сожалению, тень нашего северного соседа присутствует в политике разных стран и проявляется в различных формах", - отметил он.

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Вице-премьер подчеркнул, что несмотря на заявления, которые звучали последние полгода в адрес Украины, украинская сторона всегда демонстрировала открытость своей политики в отношении Польши.

"Мы никогда никоим образом не позволяли себе вмешиваться во внутреннюю политику Польши, указывать куда двигаться и что делать. Мы вели себя максимально корректно в этой ситуации, понимая, что Польша - наш исторический союзник, одна из первых государств, которое признало нашу независимость в 1991 году и сегодня последовательно поддерживает Украину в войне с Россией", - добавил он.

"Круг наших дискуссий является очень широким и мы не хотели бы "зацикливаться" только на вопросах прошлого. Со своей стороны наши коллеги и друзья должны понять, что историю Украины в Москве когда-то уже писали, поэтому сейчас историю Украины мы будем писать в Киеве, украинцы сами способны разобраться с приятными и неприятными моментами и формировать свою историческую правду", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в ночь на 1 февраля сенат Польши принял закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской" идеологии.