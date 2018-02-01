Таможня в январе перечислила в бюджет почти на 44% больше денег

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В январе 2018 году в Государственный бюджет Украины перечислено более 27,1 млрд грн таможенных платежей, что на 43,5%, или на 8,2 млрд грн по сравнению с январем 2017 года. Об этом сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

“В январе 2018 года в Государственный бюджет Украины перечислено более 27,1 млрд гривен таможенных платежей. Фактические поступления выросли на 43,5%, или на 8,2 млрд грн по сравнению с январем прошлого года”, - рассказал он.

Кроме того, как уточнил Продан, это почти на 4 млрд грн, или на 16,8% превышает индикативные показатели, доведенные Министерством финансов Украины на первый месяц текущего года.

При этом он обратил внимание на то, что:

в январе 2015 года таможня направила в бюджет 7,5 млрд грн;

в январе 2016 года — 12 млрд грн;

в январе 2017 — 18,6 млрд грн.

“Высокие показатели, которых мы достигли сегодня, — это прежде всего результат борьбы с коррупцией и контрабандой, эффективной работы по детенизации экономики. На увеличение поступлений таможенных платежей влияют также и такие факторы, как инфляция, рост оборота импорта, а также растаможка больших объемов импортированного газа”, - подчеркнул Продан.

Напомним, 1 февраля таможню, согласно решению правительства, полностью перевели на “единое окно”.