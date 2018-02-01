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В Польше ответили на обвинения США относительно положений скандального закона

В Польше ответили на обвинения США относительно положений скандального закона

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Внесенные накануне изменения в польском законодательстве не препятствуют свободе слова, научных исследований или стипендий, исторических дебатов или художественной деятельности. Об этом говорится в ответе министерства иностранных дел Польши на заявление госдепа США, передает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы польского МИД.

"В свете заявления госдепартамента США от 31 января 2018 года... Министерство иностранных дел Польши хотело бы отметить, что принятое законодательство не препятствует свободе слова, свободе научных исследований и стипендий, или свободе исторических дебатов или художественной деятельности", - говорится в заявлении.

В МИД страны отметили, что главной целью законодательства является "борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте, а также умаления ответственности ее фактических виновников".

"Несмотря на разницу во мнениях относительно законопроекта, мы считаем, что нынешняя законодательная работа, проводимая в Польше для разработки юридических решений, защищающих историческую правду, не повлияет на стратегическое партнерство Польши с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении.

Напомним, в госдепе США отреагировали на польский закон, отметив, что принятые поправки могут подорвать свободу слова в стране.

Источник: УНН
Теги: США, Польша
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