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Смертельное ДТП на Стеценко: в суд передали дело в отношении сотрудника МВД

Смертельное ДТП на Стеценко: в суд передали дело в отношении сотрудника МВД

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Полиция завершила расследование и передала в суд дело относительно смертельного ДТП, которое совершил в Киеве в состоянии алкогольного опьянения сотрудник сервисного центра МВД. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Киеве, передает УНН.

"13 ноября 2017 года водитель Mazda, который находился в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя автомобилями. В результате один человек погиб на месте, другой - госпитализирован. В настоящее время расследование смертельной ДТП закончено. Материалы с обвинительным актом в отношении водителя Mazda направлены в суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 13 ноября 2017 года на улице Стеценко в столице произошло столкновение трех автомобилей Mazda, Mitsubishi и Nissan. В результате ДТП один человек погиб на месте, еще один пострадавший получил тяжелые травмы.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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