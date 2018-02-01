АМКУ признал регуляцию лотерейного рынка неэффективной

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Антимонопольный комитет Украины не поддержал предложенные Министерством финансов Украины лицензионные условия для лотерей и признал регуляцию отрасли неэффективной в целом. Об этом сообщил Государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская во время презентации исследования на рынке лотерей, передает корреспондент УНН.

В ведомстве подчеркнули, что за последние годы допущено критическое падение поступлений в бюджет от лотерей с одновременным расцветом нелегального рынка.

“Это и нелегальный рынок игровых автоматов под видом лотерей (теневой объем достигает 80%), и падение объемов поступлений в бюджет: 2013 год — 321 млн грн, 2015 год — 26,5 млн грн, и хаотичное расположение пунктов распространения и проведения лотерей, и отсутствие контроля за доступом несовершеннолетних к игре, и отсутствие независимого контроля за оборудованием и программным обеспечением, используемое операторами рынка, и многое другое”, — заявили в АМКУ.

Сейчас АМКУ готовит перечень предложений для передачи их в Кабмин.

В частности акцентировано внимание на введении сертифицированного программного обеспечения для всех участников рынка.

Присутствовавший на заседании АМКУ член исполкома Европейской ассоциации лотерей Евгений Власенко отметил, что проект лицензионных условий Минфина это условия сдавливания, а не развития рынка.

"Ни в одной успешной стране не берут деньги за каждую точку реализации лотерей. И как правило, не продают лицензии, а выдают по итогам тендера объективно лучшим претендентам, которые затем уже обеспечивают растущие поступления в бюджет в результате своей деятельности, а не до ее начала", - сказал он.

Однако представитель Минфина Анатолий Берещенко никак не отреагировал на предложения АМКУ и участников рынка, отказавшись от каких-либо комментариев.

Напомним, в мае прошлого года Минфин представил проект лицензионных условий для лотерей, которые не поддержали в АМКУ, Госказначействе и Регуляторной службе, указав на их несостоятельность и провокацию риска для существования лотерей в Украине.