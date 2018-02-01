Одного из фигурантов событий 2 мая на Греческой площади в Одессе осудили

ОДЕССА-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сотрудники прокуратуры Одесской области поддерживали обвинение в выделенном уголовном производстве по факту событий 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"По результатам рассмотрения уголовного производства, 38-летний гражданин другого государства признан виновным в участии в массовых беспорядках, а именно совершении активных действий, которые выразились в сопротивлении представителям власти, погромах и бросании камней, что привели к тяжелым последствиям. Обвиняемый в судебном заседании признал свою вину и раскаялся, в связи с чем судом ему определено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года", - говорится в сообщении.

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Сейчас обвинительный приговор вступил в законную силу.

Напомним, что в июле 2017 года указанному лицу по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Мужчину, который до этого находился за пределами государства, уличили в доме родственника и задержали правоохранители в г. Черноморск Одесской области.