Теннисистка Костюк получила десятую победу на старте сезона

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Пятнадцатилетняя надежда украинского тенниса Марта Костюк продолжила победное шествие на соревнованиях категории ITF в Берне (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Костюк на турнире ITF с призовым фондом 60 тыс. долл. только за 53 минуты обыграла китаянку Ксю Ванг - 6:1, 6:1 и дошла до полуфинала.

Таким образом, в течение только одного месяца киевлянка выиграла 10 одиночных матчей у взрослых турнирах: пять встреч она записала в свой актив на Открытом чемпионате Австралии, еще две накануне Шлема в Плейфорд и очередные три в Берне.

Заметим, что в полуфинале Костюк сыграет с обладательницей "wild-card" 21-летняя австралийка Зои Хайвс, которая занимает 303-ю строчку в рейтинге WTA. Хайвс пока не проиграла ни одного матча в этом сезоне и получила восемь побед, став чемпионкой 25-тысячника ITF в Плэйфордом в начале января.

Как сообщал УНН, Костюк отметилась рывком на 278 позиций в рейтинге WTA.