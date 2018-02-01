Киностудия Довженко не подлежит приватизации - Розенко

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Национальная киностудия имени Александра Довженко не подлежит приватизации, но ее необходимо модернизировать. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Но это не значит, что она должна остаться в том виде, в котором она сейчас есть. Потому что состояние ее ужасное. Причины этого состояния очевидны - ее сознательно убивали и доводили до обнищания в течение длительного времени. Сегодня от Национальной киностудии Довженко остались только название, доброе имя, часть коллектива и прекрасные актеры. Но материально-техническая база фактически в состоянии упадка", - заявил Розенко.

Также Розенко отметил, что в ближайшее время будет разработан проект стратегического плана развития и модернизации киностудии.

"Убежден, что в этом году в 90-ю годовщину основания Киностудии Довженко, мы будем иметь прорывы в этом направлении, в том числе и по материально-техническому переоснащению, которое даст шанс киностудии возобновить свою деятельность", - отметил Розенко.

Напомним, Национальный цирк Украины и еще 6 отечественных цирков, а также три киностудии, включая "Киностудию художественных фильмов им. А.Довженко", будут приватизированы.