Генпрокуратура будет просить суд назначить Гужве более строгую меру пресечения

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины готовит ходатайство в суд об изменении меры пресечения редактору интернет-издания Игорь Гужва на более строгую. Об этом на своей странице Facebook сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"Генпрокуратура Украины готовит ходатайство в суд об изменении меры пресечения директору ООО "Известия Масс-Медиа"(И.Гужве - ред.), - написал Лысенко.

По его словам, подозреваемый 29 декабря 2017 был вызван для вручения обвинительного акта на 10.01.2018. Однако он не появлялся на вызовы, мотивируя это плохим состоянием здоровья.

В дальнейшем, отметил Лысенко, 12 января 2018 прокурором в производстве осуществлен выезд в Шевченковский районный суд г.. Киева для вручения обвинительного акта до начала судебного заседания в другом уголовном производстве в отношении директора ООО "Известия Масс-Медиа". Однако он вновь не явился в суд по причинам пребывания на больничном.

"Учитывая изложенное и учитывая, что директор ООО "Известия Масс-Медиа" сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него, прокурором готовится ходатайство в суд об обращении залога в доход государства и изменения меры пресечения на более строгую", - отметил Лысенко.

Как сообщалось, прокуратурой. Киева 31 марта 2017 начато уголовное производство за вымогательство Гужвой 10 тыс долл. от гражданина за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности. Гужве судом была избрана мера пресечения в виде ареста с правом внесения залога. После ее уплаты Гужву освободили из-под стражи. Вчера Гужва на своей странице в Facebook написал, что 6 января у него закончилось действие меры пресечения в виде ограничения на выезд из Киева, после чего он свободно покинул страну и попросил власти Австрии о предоставлении ему политического убежища.