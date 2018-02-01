Спикер сената Польши надеется на подписание Дудой закона с запретом "бандеризма"

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Спикер сената Польши Станислав Карчевский надеется на подписание президентом Анджеем Дудой изменений в закон об Институте национальной памяти Польши, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской" идеологии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF 24.

"Я надеюсь, что (президент Анджей Дуда) подпишет этот законопроект, а дата, когда президент должен принять решение, - 21 день", - сказал С.Карчевский.

Изменения к закону об ИНП, принятые в четверг сенатом Польши, отправятся на стол президента. У А.Дуды будет 21 день, чтобы решить, что с ним делать. У него есть три варианта: он может подписать его, наложить на него вето или обратиться к конституционному суду относительно конституционности закона.

Польськие сенаторы приняли поправки к закону без изменений, хотя это вызвало разногласия в Израиле, США и Украине. Закон предусматривает наказание любого, кто публично и против фактов возлагает на польский народ ответственность за преступления, совершенные Третьим Рейхом или другие преступления против человечности, мира и военные преступлений.

Израиль считает, что положения закона будут препятствовать "высказыванию правды о Холокосте". Парламент Израиля хочет принять закон, согласно которому новый закон Польши можно рассматривать как попытку отрицать Холокост. Соединенные Штаты отметили, что закон о ИНП может представлять угрозу для свободы слова.