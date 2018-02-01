Создание производств остановит отток кадров из Украины - Игорь Никонов

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Остановить отток кадров из страны можно с помощью создания производств и новых рабочих мест, но у правительства и парламента, к сожалению, этого нет в приоритетах. Такую мысль высказал в комментарии УНН Игорь Никонов, почетный президент компании KAN Development, которая обеспечивает работой в общей сложности более 10 тысяч человек.

“Для меня стимулирование развития локального производителя всегда было приоритетным направлением. В KAN Development вся команда на это заряжена — если есть возможность содействовать созданию украинского производства, то мы пытаемся это сделать. Но, к сожалению, нет позиции государства — „заходите и создавайте, мы вас поддержим“. А как результат — у предпринимателей нет стимула открывать производства и создавать новые рабочие места. Нужны какие-то точки роста, нужно понимание, зачем инвестору это надо, например, освобождение от налогов или создание индустриальных парков, но этого пока нет. Во многих странах государство даже доплачивает инвесторам за создание рабочих мест (например, в Сербии правительство платит по 10 тысяч евро за одно). В Украине не надо ничего платить, только бы не трогали, не мешали работать. Ведь из-за огромного количества давления, проверок и т.д., ты просто не успеваешь нормально работать. Когда-то в Китае тоже была зарплата, как в Украине, начинали с 200 долларов, но там правительство делало все, чтобы создать миллионы рабочих мест. Как результат — сегодня и зарплаты в Китае гораздо выше, и никто никуда не бежит. Потому что в стране есть производственные мощности для развития экономики, а у людей — достойно оплачиваемая работа и уверенность в завтрашнем дне”, — подчеркнул Игорь Никонов.

По словам Игоря Никонова, украинцам нужно только не мешать работать и создавать бизнесы.

“Мы поражены количеством людей, которые хотят открыть бизнес в наших готовых жилых районах. Поэтому в новых проектах мы практически все первые этажи отдаем под нежилые помещения, под маленькие бизнесы. Конечно, мы понимаем, что в самом начале они не будут пользоваться спросом, но после того, как там появятся жильцы, появятся и бизнесмены, готовые их обслуживать. Мы создаем мини-город, независимую экосистему с детскими садами, школами, спортивными клубами, кофейнями, коворкингами и т.д. Жильцам очень нужны продукты и услуги, а бизнесу — покупатели. Когда у тебя большой район — там множество потенциальных потребителей, которые с радостью будут ходить в ресторан или салон красоты под домом, вместо того, чтобы тратить время на передвижение по городу”, — отметил президент KAN Development.