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Четверг, 1 февраля 2018, 18:53 • Сергей Куркович
Украинский пятиборец Пинчук получил гражданство Латвии
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сейм Латвии на заседании в четверг за особые заслуги перед государством присвоил латвийское гражданство украинскому пятиборцу Александру Пинчуку, передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте сейма.
Сообщается, что Латвийская федерация современного пятиборья обратилась к латвийской власти с просьбой предоставить гражданство Пинчуку, который изъявил желание жить и продолжать спортивную карьеру в Латвии. Кроме того отмечается, что Пинчук сможет представлять Латвию на Олимпийских играх 2020 и 2024
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Пинчук является многократным чемпионом Украины современному пятиборью. В августе 2016 Пинчук получил временный вид на жительство в Латвии.
Источник: УНН
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