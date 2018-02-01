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Украинский пятиборец Пинчук получил гражданство Латвии

Украинский пятиборец Пинчук получил гражданство Латвии

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сейм Латвии на заседании в четверг за особые заслуги перед государством присвоил латвийское гражданство украинскому пятиборцу Александру Пинчуку, передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте сейма.

Сообщается, что Латвийская федерация современного пятиборья обратилась к латвийской власти с просьбой предоставить гражданство Пинчуку, который изъявил желание жить и продолжать спортивную карьеру в Латвии. Кроме того отмечается, что Пинчук сможет представлять Латвию на Олимпийских играх 2020 и 2024

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Пинчук является многократным чемпионом Украины современному пятиборью. В августе 2016 Пинчук получил временный вид на жительство в Латвии.

Источник: УНН
Теги: спорт, Латвия
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