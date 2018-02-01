В прошлом году 125 тыс. украинцев подали прошение на пребывание в Польше

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В течение прошлого года 125 тыс. Граждан Украины подали прошение на разрешение пребывания в Польше, передает УНН со ссылкой "Польское радио".

"Просьба на пребывание в Польше подали 125 тыс. украинцев, что на 30% больше, чем в 2016 году. Следующие по количеству просьб - белорусы, индийцы, вьетнамцы и китайцы", - пишет издание.

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Отмечается, что в 2017 192 тыс. граждан стран, не принадлежащих к европейскому, подали прошение на разрешение пребывания в Польше. При этом, уточнили в издании, 119 тыс. заявителей получили согласие, 10% просителям было отказано, для 5% лиц дела были закрыты, просьбы других заявителей еще рассматриваются.

Большинство иностранцев прибывают в Польшу в поисках работы.