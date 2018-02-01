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В ОБСЕ ожидают, что президент Польши ветирует "бандеровский закон"

В ОБСЕ ожидают, что президент Польши ветирует "бандеровский закон"

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир сегодня выразил обеспокоенность по поводу закона, криминализирующего заявления об исторических событиях, таких как обвинения в адрес Польши или польского народа за соучастие в преступлениях, совершенных во время Холокоста, или отрицание совершения преступлений против польского населения, совершенных украинскими националистами, таких как Волынская резня во время Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, передает УНН.

“У меня есть серьезные опасения по поводу закона, который криминализирует заявления относительно исторических вопросов”, — сказал представитель. “Хотя мы все знаем чувствительность вокруг исторических событий, свобода выражения имеет особое значение для историков и ученых. История — это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения. Закон должен быть отклонен как непропорциональное ограничение свободы выражения. Только когда заявления представляют собой подстрекательство к насилию или дискриминации, они могут быть криминализованы”, — сказал Дезир.

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Для того, чтобы вступить в силу, закон должен быть принят президентом страны. “Надеюсь, что для защиты свободы слова на закон будет наложено вето президента”, — сказал Дезир.

Напомним, ранее верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла поправки в закон о Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают ложными.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Польша, закон
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