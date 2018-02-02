В Киеве злоумышленник убил мужчину и замуровал тело в бетон

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Столичные правоохранители разоблачили злоумышленника, который убил 65-летнего киевлянина и замуровал его тело в бетон, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

"Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в сентябре прошлого года в правоохранительные органы обратилась дочь 65-летнего местного жителя с заявлением о его исчезновении.

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По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и проведен комплекс необходимых следственных (розыскных) действий.

"Установлено, что на территории частного домохозяйства между погибшим и преступником возник конфликт по поводу похищения последним ноутбука. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов гантелей по голове, причинив ему несовместимые с жизнью травмы", - сообщили в прокуратуре.

Совершив убийство, злоумышленник вынес тело погибшего в подвал, засыпал дюбелями и залил сверху бетоном.

Сегодня, по информации прокуратуры, во время проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона найдены останки человека.