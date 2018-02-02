В Кропивницком мужчина похитил из магазина ящик с пожертвованиями для армии

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня в Кропивницком правоохранители задержали мужчину, который похитил в книжном супермаркете ящик с пожертвованиями для армии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ГУ НП в области Сергей Кондрашенко, передает УНН.

"Участковые офицеры доставили в отдел полиции для дачи объяснений 43-летнего гражданина. Сначала полицейские установили его личность, спустя - место проживания, и вот наконец - произошла долгожданная всем миром "встреча" ... Мужчина, который совершил кражу ящика для помощи участникам АТО, установленного в одном из супермаркетов города, в настоящее время рассказывает правоохранителям о том, как все произошло и почему", - говорится в заметке.

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Согласно информации, кропивничанин сам показал место, где выбросил то, что осталось от ящика.

Теперь это вещественное доказательство в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.