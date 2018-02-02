В МОН опровергли информацию о ликвидации родительских комитетов

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Министерстве образования и науки Украины объяснили, что их ведомство не имеет отношения к созданию или ликвидации в школах родительских комитетов, а приказы МОН, которые потеряли силу, были частью "старого" законодательства и имели рекомендательный характер, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МОН.

"МОН в рамках своих законных полномочий не имело и не имеет отношения к созданию или несозданию в учреждениях общего среднего образования органов родительского самоуправления (родительских комитетов)", - отметили в пресс-службе, комментируя распространенную информацию об отмене министерством родительских комитетов.

В ведомстве разъяснили, что приказы, которые потеряли силу (№ 440 и 205), были составной "старого" законодательства и по своей правовой природе имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм.

К тому же, уточнили в МОН, полномочий у Министерства на урегулирование вопросов деятельности (прав или обязанностей) родительского или ученического самоуправления нет.

Кроме того, в пресс-службе МОН объяснили, что закон "Об образовании" однозначно определяет наличие органа родительского самоуправления как одного из органов управления учреждением.

"Учитывая, что указанный Закон является рамочным и касается всех составляющих образования, необходима имплементация его положений. В частности, в новом Законе "Об общем среднем образовании" будет детализирован порядок создания органа родительского самоуправления и его отношение и взаимодействие со школой и ее учредителем (местными органами самоуправления). Министерство уже работает над написанием соответствующего закона и планирует подать его на рассмотрение Верховной Рады в этом году", - резюмировали в МОН.

Однако сегодня решение о создании родительских и/или ученических комитетов (как органов управления учреждением) все еще принимает само заведение на общем собрании (конференции) трудового коллектива. Поэтому наличие (отсутствие) соответствующих органов не зависит от желания родителей или соискателей образования. Именно это должен изменить новый закон "Об общем среднем образовании".

Отметим, что УНН и другие издания, ссылаясь на обнародованные в Facebook активистом Владимиром Фурманюком приказы МОН, сообщили о ликвидации родительских комитетов.