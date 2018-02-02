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Легендарный экс-боксер Мейвезер анонсировал поединок в ММА

Легендарный экс-боксер Мейвезер анонсировал поединок в ММА

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Непобедимый экс-боксер Флойд Мейвезер готовится к дебюту в смешанных единоборствах (ММА), сообщает УНН со ссылкой на страницу американца в Facebook.

40-летний Мейвезер опубликовал видео из октагона в котором отметил, что в 2018 году он проведет бой в смешанных единоборствах.

Имени соперника американец не сообщил.

Примечательно, что в крайнем боксерском поединке Мейвезер встречался со звездой смешанных единоборств ирландцем Конором МакГрегором.

Заметим, что Макгрегор ранее изъявлял желание провести бой с Мейвезером по правилам ММА.

Как сообщал УНН, Мейвезер выразил желание купить один из клубов НБА.

Источник: УНН
Теги: бокс
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