Легендарный экс-боксер Мейвезер анонсировал поединок в ММА

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Непобедимый экс-боксер Флойд Мейвезер готовится к дебюту в смешанных единоборствах (ММА), сообщает УНН со ссылкой на страницу американца в Facebook.

40-летний Мейвезер опубликовал видео из октагона в котором отметил, что в 2018 году он проведет бой в смешанных единоборствах.

Имени соперника американец не сообщил.

Примечательно, что в крайнем боксерском поединке Мейвезер встречался со звездой смешанных единоборств ирландцем Конором МакГрегором.

Заметим, что Макгрегор ранее изъявлял желание провести бой с Мейвезером по правилам ММА.

Как сообщал УНН, Мейвезер выразил желание купить один из клубов НБА.