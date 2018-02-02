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Ракета Маска "выжила" после приводнения

Ракета Маска "выжила" после приводнения

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Ракета SpaceX Falcon 9 миссии SES-16/GovSat-1 уцелела после падения в Атлантический океан. Теперь основатель Tesla и SpaceX Илон Маск намерен ее "выловить". Об этом изобретатель написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Вчера компания SpaceX провела свой второй в этом году запуск ракеты Falcon 9.

В рамках новой миссии компания Маска вывела на орбиту спутник SES-16/GovSat-1, который принадлежит компании LuxGovSat, совместному предприятию между правительством Люксембурга и спутниковым оператором SES.

Полет предусматривал испытание сильной реверсивной тяги с использованием трех двигателей для торможения при приземлении. Это могло бы повредить посадочную платформу, поэтому испытание проводилось при посадке на воду. Однако ракете все равно удалось уцелеть.

По словам Маска, теперь компания попытается отбуксировать ее к берегу, чтобы тщательно изучить.

Как сообщал УНН, запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GovSat-1 на борту SpaceX осуществила в среду с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Источник: УНН
Теги: США, ракета, спутник
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