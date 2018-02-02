В Донецке обстреляли из гранатомета здание "минобороны ДНР" - СМИ

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Неизвестные обстреляли здание "министерства обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Донецке, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

По информации СМИ, обстрел произошел около 20.00.

"Выстрел по зданию было сделан с РПГ. Пострадавшие и масштабы разрушений пока уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля, с начала суток, боевики осуществили 1 обстрел позиций сил АТО у Троицкого, применив 120-мм минометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы, потерь среди украинских военных нет.