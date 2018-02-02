Беспилотный катер для борьбы с подводными лодками испытали в США

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В США завершился первый этап испытаний автономного катера ACTUV, который может обнаруживать подводные лодки противника. Об этом сообщает Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) на своем Youtube-канале, передает УНН.

Такой катер, по информации агентства, сможет в течение месяца преодолевать тысячи километров в открытом море, без единого человека на борту.

В сообщении отмечается, что работу над роботизированным комплексом продолжит Научно-исследовательское управление (ONR) ВМС США.

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В DARPA не исключают, что катер примут на вооружение уже в конце 2018 года.

Напомним, США выразили обеспокоенность по поводу маневров российского самолета.