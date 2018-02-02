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У "минобороны ДНР" в Донецке нашли взрывчатку - СМИ

У "минобороны ДНР" в Донецке нашли взрывчатку - СМИ

КИЕВ. 1 февраля. УНН. У здания "минобороны" самопровозглашенной "Донецкой Народной Республике" нашли взрывное устройство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "заместителя командующего оперативного командования ДНР" Эдуарда Басурина, передает УНН.

"Сегодня ... произошел взрыв, было попадание в отдел кадров, сработало одно устройство, это был гранатомет. Найдено еще одно устройство, есть мнение, что оно заминировано. Возможно, его придется уничтожить", - сказал Басурин.

Кроме того, в "ДНР" квалифицировали обстрел здания "минобороны" как теракт.

Ранее в Донецке обстреляли из гранатомета здание "минобороны ДНР".

Источник: УНН
Теги: ДНР, Донецк, взрывчатка
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