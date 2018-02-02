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В Одессе перед судом предстанет 16-летняя похитительница ребенка

В Одессе перед судом предстанет 16-летняя похитительница ребенка

ОДЕССА - КИЕВ. 1 февраля. УНН. Прокуратура направила в Малиновский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего лица, подозреваемого в мошенничестве и похищении ребенка. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

“В ноябре 2017 возле дома по ул. И. Рабина с игорного площадке девушка похитила 9-летнего мальчика. Также подозреваемая под предлогом „позвонить“ завладела мобильным телефоном ребенка и продала его на рынке „Привоз“”, - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных действий правоохранители установили местонахождение мальчика и 16-летней подозреваемой уроженки Беляевки, фактически проживает в Одессе.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 146 УК Украины осуществляли следователи Малиновского отдела полиции.

Источник: УНН
Теги: Одесса, похищение
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