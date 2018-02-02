Нападающий сборной Украины U-21 будет выступать в составе лидера чемпионата Дании

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Бывший форвард “Днепра” Артем Довбик стал игроком представителя чемпионата Дании “Мидтьюлландом”, сообщает УНН со ссылкой на сайт датского коллектива.

Первую часть сезона 20-летний уроженец Черкасс выступал за “Днепр”. К датчан он перешел на правах свободного агента и подписал соглашение на четыре года.

“Артем — физически и технически сильный игрок с огромным потенциалом. В то же время он является квалифицированным финишером, а также обладает хорошим движением с мячом”, — сказал наставник" Мидтьюлландом “Джесс Торуп.

Примечательно, что ранее интерес к Довбика приписывали коллектива французской Лиги 2 “Ланса”.

Отметим, что в активе Довбика три проведенные игры за молодежку Украины.

Добавим также, “Мидтьюлланд” с 44 очками лидирует во внутреннем чемпионате после 19 туров, обгоняя “Брондбю” на 1 балл.