Гужва заявил, что власти Австрии разрешили ему временно находиться в стране

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Главный редактор украинского интернет-издания “Страна.ua” Игорь Гужва сообщил о получении так называемой “белой карты”, которая позволяет ему находиться в Австрии во время рассмотрения поданного им заявления на политическое убежище в этой стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АРА.

“В прошлую пятницу я подал заявление на политическое убежище в Австрии и на этой неделе получил так называемую „белую карту“, которая позволяет мне находиться в Австрии во время рассмотрения заявления”, — сказал Гужва австрийском информационному агентству.

Он подчеркнул, что поданная им заявка на политическое убежище никак не связана с будущим рабочим визитом президента Украины Петра Порошенко в Вену, который состоится 8 февраля.

Как сообщалось, прокуратурой. Киева 31 марта 2017 начато уголовное производство за вымогательство Гужвой 10 тыс долл. от гражданина за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности. Гужве судом была избрана мера пресечения в виде ареста с правом внесения залога. После ее уплаты Гужва освободили из-под стражи. Вчера Гужва на своей странице в Facebook написал, что 6 января у него закончилось действие меры пресечения в виде ограничения на выезд из Киева, после чего он свободно покинул страну и попросил власти Австрии о предоставлении ему политического убежища.