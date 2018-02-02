Скандал с французским производителем молочной продукции Lactalis

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Французская группа компаний по производству молочной продукции Lactalis признала, что некоторые ее продукты могли были заражены сальмонеллой уже более десяти лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

2017 году миллионы пачек сухого молока отозвали по всему миру из-за вспышки сальмонеллы. Исследователи говорят, что и сама сальмонелла является причиной еще одной вспышки, которая состоялась в 2005 году.

Компания Lactalis признала, что за все это время, возможно, от зараженного продукта пострадало гораздо больше детей. В интервью газете, опубликованном в четверг, руководитель Lactalis Эммануэль Беснье заявил, что компания также несет ответственность за вспышку в 2005 году.

Известно, что тогда заболело 146 детей.

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Во время последней вспышки, которая состоялась в конце прошлого года, заболело по меньшей мере 38 детей во Франции и Испании. Исследователи утверждают, что бактерия сальмонеллы находилась на заводе в Креон, пока его не закрыли. По их данным, в период с 2005 по 2016 годы заболели еще 25 младенцев.

Французские правоохранительные органы расследуют это дело и проводят обыски на производственных мощностях компании.

В январе компания отозвала из 83 стран более 12 млн пачек сухого молока для детского питания из-за скандала с сальмонеллой.

Судебный иск против Lactalis подали родители, которые говорят, что их дети почувствовали себя плохо после употребления продукции.

Группа компаний Lactalis - один из крупнейших в мире производителей молочной продукции с объемом продаж в 17 млрд евро в год. В состав Lactalis входят 246 производств в 47 странах. Только во Франции в компании работает 15 тыс. человек.

Как ранее сообщал УНН, Львовская местная прокуратура направила в Франковского районного суда города Львова обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая изготовляла и реализовывала пищевую продукцию, употребление которой повлекло тяжкие последствия.