В женском ЧУ по баскетболу установлен рекорд результативности сезона

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В женской Суперлиге по баскетболу портниха киевского БК “Динамо-НПУ” установила новый рекорд результативности в сезоне, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

Форвард “Динамо-НПУ” Елена Тетерев набрала 39 очков за 36 минут в выездном поединке регулярного чемпионата против Ровно.

Интересно, что предыдущие рекорды принадлежат соперницы Тетерев из Ровно Виктории Касаткина. По 30 очков она набирала в матчах против “Чайки” (87:85) и против того же “Динамо-НПУ” (87:84). По 29 очков за матч набирали Анжелика Ляшко с “Чайки” (матч против “Киев-Баскет”, 69:83), Елена Бойко из “Динамо-НПУ” (против “Ровно”, 64:62) и Маргарита Глебова с “Таврической звезды „(против“ Киев-Баскет ”, 69: 102).

Стоит отметить, что рекорд Тетерев не помог гостям во избежании поражения — 84:87.

Добавим также, в турнирной таблице чемпионата лидируют баскетболистки “Киев-Баскет” (17 побед и ни одного поражения), далее идет одесский “Интерхим” (13:2), “Ровно” (9:9) и “Динамо-НПУ” (7 :9).