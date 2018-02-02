М. Йованович опровергла наличие тайной комнаты в посольстве США, куда вызывают украинских политиков

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович опровергла слухи, что в посольстве и резиденции США есть тайная комната, куда для воспитательной работы вызывают украинских политиков. Об этом она заявила в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает УНН.

На вопрос отвечают ли действительности слухи о том, что в посольстве США есть своеобразный бункер, куда вызывают украинских политиков для воспитательных бесед, посол ответила следующее: “Я думаю, что украинские политики знают, что им делать, поэтому нет. Я бы даже такого не стала делать (вызвать украинских политиков для воспитательной работы с ними — РЕД.). Это зависит от украинцев, я думаю. А вот насчет тайной комнаты — вопрос интересный, потому что идея бункера или тайной комнаты в резиденции, немного сумасшедшая. Нет у нас тайной комнаты, а вот по резиденции на Подоле - это историческое здание и очень старое, по крайней мере, по американским стандартам. Там было все — от коммуналки в дом престарелых, а теперь это резиденция американского посла. Поэтому мы сделаем маленькую брошюрку об истории здания и я буду очень рада показать вам и вашим зрителям и вы увидите, что нет там никакой тайной комнаты, но есть много интересного”.

Она также отметила, что “правда не такая интересная как фантазия”.

Как ранее сообщал УНН, посол США в Украине Мари Йованович убеждена, что США и в дальнейшем поддерживать Украину. Об этом она заявила в интервью одному из украинских телеканалов.