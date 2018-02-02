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"Альбасете" не отпустил Зозулю в немецкий клуб

"Альбасете" не отпустил Зозулю в немецкий клуб

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Спортивный директор испанского “Альбасете” Нико Родригес рассказал о заинтересованности со стороны другой команды лучшим бомбардиром испанцев — Украинский Романе Зозули, сообщает УНН со ссылкой на 5maseldescuento.

По информации Родригеса, “Альбасете” получил три предложения из Германии по трансферу нападающего, но на все ответил отказом.

“Вчера мы получили три предложения о продаже Зозули в коллектив из Германии. Мы отвергли все три предложения, так как клаусула Украинский составляет 10 млн евро. Роман счастлив в нашей команде и демонстрирует это каждый день. Мы хотим продолжать с ним сотрудничество и работаем над этим”, - заявил спортивный директор.

Отметим, что в нынешней кампании Зозуля сыграл 18 баталий за “Альбасете” и имеет 7 забитых голов.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
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