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США и ЕС обсудили новый формат мобильной связи 5G

США и ЕС обсудили новый формат мобильной связи 5G

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Делегации США и Европейского Союза обсудили сотрудничество в сфере новых технологий, в том числе в разработке нового формата мобильной связи 5G, сообщил в четверг госдепартамент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

По его данным, очередной раунд двустороннего диалога по сотрудничеству в цифровом формате состоялся 1 февраля.

Европейская сторона “проинформировала США о нынешних и будущих инициативах в рамках рынка цифровых технологий, который является приоритетом для Еврокомиссии”. В США сообщили о своих инициативах в этой сфере.

“Обсуждались кибербезопасность, формат 5G, регулятивные нормы в сфере телекоммуникаций”, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, тендер на получение лицензий на 4G в диапазоне 1800 МГц запланирован на начало марта 2018 года. Об этом говорится на официальном веб-портале Национальной Комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информации.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС
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