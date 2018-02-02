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Посол США в Украине: у меня нет прямой связи ни с Трампом, ни с Порошенко

Посол США в Украине: у меня нет прямой связи ни с Трампом, ни с Порошенко

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович не имеет прямой связи ни с президентом США Дональдом Трампом, ни с президентом Украины. Об этом она заявила в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает УНН.

На вопрос есть ли у нее прямая связь с президентом США Дональдом Трампом, она ответила: “Нет”.

После этого ведущая задала ей вопрос имеет ли она прямую связь с президентом Украины Петром Порошенко.

“Нет прямой связи с президентом Порошенко тоже”, — сказала посол.

Она также рассказала, что многие украинские политики имеют её личный номер телефона. На вопрос как часто они ей звонят, М. Йованович ответила следующее: “Видимо, зависит от того, что происходит и зависит от конкретного человека”.

Как ранее сообщал УНН, посол США в Украине Мари Йованович убеждена, что США и впредь будут поддерживать Украину. Об этом она заявила в интервью одному из украинских телеканалов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Мари Йованович
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