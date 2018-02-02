"Олимпик" объявил о подписании трех футболистов

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Состав футбольного клуба “Олимпик” пополнили братья-близнецы Геннадий и Евгений Пасич и защитник Сергей Кулинич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Олимпик”.

Талантливые и молодые футболисты Пасич, способны сыграть как в полузащите, так и в обороне, смогли проявить себя на первом сборе в Турции и подписали с донецким клубом контракты сроком на два года. Геннадий выбрал себе футболку с номером 41, а Евгений будет выступать под 42-м номером.

В 17 лет братья-близнецы подписали профессиональные контракты с “Днепром”, но за первую команду так и не провели ни одного матча. Зато выступали за “Днепр-2” во Второй лиге, а с 2014 года защищали цвета ахтырского “Нефтяника”. В первой лиге Геннадий провел 88 матчей и забил 12 голов, на счету Евгения — 69 игр и четыре гола.

Последним клубом братьев Пасич был ровенский “Верес”, с которым они дебютировали в Премьер-лиге. В текущем сезоне Геннадий сыграл 15 матчей и забил один гол, а Евгений провел 11 игр и также отличился забитым мячом.

Отметим, что Кулинич подписал контракт сроком на два года. В “Олимпик” он будет выступать под номером 95. В украинской Премьер-лиге дебютировал в марте 2015 года, в составе “Металлурга” отыграл два сезона и провел 17 матчей в элитном дивизионе. Зимой 2016 оставил “Металлург” и перебрался в белорусский ФК “Минск”. Там Сергей был основным игроком команды, сыграл 42 матча за два сезона и забил один мяч.

Добавим также, “Олимпик” занимает 6-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Украины.