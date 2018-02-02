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Посол США в Украине рассказала как ей работается с Порошенко

Посол США в Украине рассказала как ей работается с Порошенко

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович в интервью одному из украинских телеканалов рассказала как ей работается с президентом Украины Петром Порошенко и отметила, что он “балансирует множество вызовов одновременно”, сообщает УНН.

На вопрос легко ли ей работать с президентом Украины, посол ответила следующее: “Я думаю, что все политики, все лидеры достаточно гибкие в плане сотрудничества, но и сложные одновременно. Как и все, он балансирует множество вызовов одновременно. Но, если вы посмотрите на его достижения за последние три года, их было достаточно много”.

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Напомним, посол США в Украине Мари Йованович убеждена, что США и впредь будут поддерживать Украину. Об этом она заявила в интервью одному из украинских телеканалов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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